Näitleja Natali Väli avameelselt neli aastat kestnud depressioonist: tean, et käin teraapias veel aastaid

„Kõigil on mured, kõik maadlevad mingite teemadega. Ma tahan rääkida avalikult pärisasjadest – kuidas me kõik võime mõttetult lapse peale ärrituda või maas nutta,“ sõnab näitlejanna Natali Väli, kes teab hästi, kui lihtne on väikeste laste kõrvalt end täielikult kaotada.