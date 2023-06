Sünnipäevale ühe, kahe või kolme lapsega?

Kui kutse on vaid ühele lapsele, proovib Kristel peole minna ainult temaga. „Juhul kui peaks olema probleem lapsehoidja leidmisega, olen peopidajalt uurinud, kas on okei, kui ka teised kaasa tulevad. Seni pole keegi viltu vaadanud või öelnud, et õed-vennad pole oodatud,“ on ta rõõmus. Ka ta ise pole oma laste pidudel teinud kunagi probleemi, kui tulijal on õde-vend kaasas. Ainus palve on olnud, et vanemad jääksid siis koos lastega ja hoiaksid neil silma peal.