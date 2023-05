Oled hädas töö- ja pereelu ühildamisega? Nipid parema tasakaalu loomiseks

Kõige olulisem on koos juhiga seada oma tööle eesmärgid ja luua prioriteetide järjekord. Samuti tuleb kokku leppida, kuidas mõõta ja aru saada, et nendeni ka jõutakse. Olen seda meelt, et töötajatel on vabadus oma tööaega ise korraldada, kuid võtta ka vastutus, et kõik saaks eesmärgipäraselt ja õigeaegselt tehtud. Igaüks on oma aja juht ja ainult inimene ise saab selles parim olla. Siht silme ees võimaldab aega efektiivsemalt juhtida ning planeerida töö- ja eraelulisi tegevusi nii, et emb-kumb ei jääks vaeslapse rolli. See aitab ka vältida möödarääkimisi ja juhi-töötaja ootusi ühte suunda tüürida.