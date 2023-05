Laps peab hingama läbi nina. Kas tead, mis ootamatud tagajärjed tervisele on suu kaudu hingamisel?

Sageli, isegi kui ninahingamise takistus on meditsiiniliselt lahendatud, võib jääma püsima harjumus suu kaudu hingata. Logopeed selgitab, et oluline on teha kõikvõimalik, et nina kaudu hingamine taastuks. „Nina kaudu hingates nina puhastab, vajadusel soojendab ja niisutab sissehingatavat õhku. Nina kaudu hingamisel on ka hingamise tempo aeglasem, mis tagab rahulikuma südamelöögi sageduse ja efektiivsema vere rikastamise hapnikuga.“