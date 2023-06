Maailma avastades ära unusta Eestimaad

„Issi-issi, millal me sinuga Austraaliasse läheme?“ küsib viiene poeg juba must­miljonendat korda. Miskipärast on kängurumaa ta meeltesse erilise märgi jätnud ja ta unistab sinna reisimisest üle kõige. Austraaliasse ta veel jõudnud pole, küll aga mitmetesse teistesse ilusatesse paikadesse üle maailma. Rändamine on meie pere thing. Puhkuse sünonüüm.