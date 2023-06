Peatoimetaja veerg | Maailma avastades ära unusta Eestimaad

Käin peas läbi juba olnud ja tulevasi reise, unistan äsja alanud ilusasse suvesse planeeritud puhkusest ning äkki mu mõttelend peatub. Avan gloobuse kõrval Eesti kaardi ja jään mõtlema, kui palju on meie oma väikses Eestis kohti, kuhu me pole lapsi viinud. Siinsamas, lühikese rongi- või autosõidu kaugusel. Mu neljane ja viiene pole kunagi käinud Ida-Virumaal, ükski kolmest lapsest ei ole külastanud Piusat, ma ise pole kordagi sattunud Aegna saarele.

Suvi on hea aeg, et külastada Ida-Virumaad, Piusat ja Aegnat.

Kogu sarja lood ilmuvad regioonide kaupa mõnenädalaste vahedega terve suve jooksul ning kõiki seal tutvustatud paikade atraktsioone ja söögikohti on meie toimetus ja lapsed järele proovinud – seega tuginevad need meie isiklikele muljetele. Kui tahad osa saada kõikidest paikadest ja järgida soovitusi, leia meid üles perejakodu.ee/suvi, sest avastamist väärt piirkondi on meil palju ning ajakirjanumbritesse need kõik kahjuks ei mahu.