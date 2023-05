KUULA | Põnevad laste sünnipäevad Ajaloomuuseumis filmiseiklustest kummituste jahini

Sünnipäev on igale lapsele nii tähtis päev, et tahame muuta selle talle meeldejäävaks. Eesti Ajaloomuuseumi põnevad sünnipäevaprogrammid haaravad niimoodi kaasa, et tihtipeale ei raatsi neist ilma jääda ka lapsevanemad. Tänases saates räägivad Ajaloomuuseumi haridusvaldkonna juht ja muuseumipedagoogid sellest, kuidas korraldada Ajaloomuuseumis oma lapsele pidu, mida ta kunagi ei unusta.