Kristi Saare: kuidas toetada teismelist, et tal esimesel töökohal ladusalt läheks ja tema õiguseid ei rikutaks

Tihti avastavad inimesed ka alles hilisemas eas, et see, kuidas nendega esimestes töökohtades käituti, polnud õige. Tagantjärele oma õiguste eest seista ja kahju välja nõuda on paraku keeruline. Kuidas toetada oma teismelist, et tal esimesel töökohal asjad ladusalt läheks?