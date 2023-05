Kuidas sinu beebi roomab või käputab? Loe, milline liikumisviis annab märku, et beebi lihased pole ühtlaselt arenenud

Kui beebile on antud piisavalt palju kõhuli olemise aega ning ta pöörab usinalt seljalt kõhule ja pöörleb ümber oma telje, siis 6. elukuuks on tema lihased juba nii tugevaks treenitud, et ta saab alustada järgmiste väga oluliste oskuste, roomamise ja käputamise õppimisega.