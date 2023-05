FOTOD | Lotte tuleb taas! Detsembris lavastuva etenduse staarirohke kollektiiv kogunes esimest korda ühe laua taha

Jõulukuul lavalaudadele jõudev etendus pakub pere suurtele ja väikestele lustlikku vaatemängu, kus lisaks Lottele ja tema vahvatele sõpradele astuvad üles õhuakrobaadid, orkester, koorid ja palju teisigi üllatajaid.



Lõbusa etenduse osades on Gerli Padar-Parmas, Sepo Seeman, Mait Malmsten, Piret Krumm, Veikko Täär ja paljud teised. Etenduse teksti autoriks on Janno Põldma, muusika on kirjutanud Priit Pajusaar ning muusikale teksti Leelo Tungal, kunstnikeks Heiki Ernits ja Iir Hermeliin.