Lastesõbralikud hambakliinikud, kelle kätte usaldada oma lapse hambaravi

Pere kõige pisemate rõõmuks on Maxilla Tähesaju kliinikus ka spetsiaalselt lastele mõeldud kabinet. Lastekabineti sisekujunduses on kasutatud lastele tuttavaid tegelasi erinevatest multifilmidest ning julgustuseks saab laps endale hambaravitooli kaasa võtta erinevaid mänguasju ja kaisuloomi. Maxilla Hambakliinikutes toimub laste hambaravi alati läbi mängulise tegevuse ning lapse jaoks turvalises keskkonnas. Laste hambaravile spetsialiseerunud arstid seletavad lapsele arusaadava sõnakasutusega, mis teda täpsemalt ees on ootamas ning milliseid protseduure hakatakse teostama. Nii unustab iga laps muremõtted ja hirmu ning hambaarsti külastus muutub lõbusaks ja mänguliseks.

Kõik Maxilla Hambakliinikud on loodud võttes arvesse patsiendikeskset lähenemist. Oled sa suur või väike - Maxillas tunneb igaüks end hoituna ning oodatuna. Kliinikute vastuvõtud loovad ka kõige närveerivamale patsiendile pingevaba ja hubase keskkonna, et muuta hambaarsti külastus meeldivaks. Kõik hambaravikabinetid on varustatud kõige kaasaegsema tehnikaga, kus patsient tunneb end hambaarsti tooli istudes mugavalt ja turvaliselt. Kliinikute personal koosneb oma ala professionaalidest, kes teevad oma tööd suure kire ja pühendumisega.

Maxilla Hambakliinikud on oma 34. tegevusaasta jooksul pannud lugematul hulgal inimesi naeratama. Maxilla meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et pakkuda parimat võimalikku hamabravi ja luua patsiendiga usaldussuhe, kus patsient tunneb end hoituna. Ka ravi planeerimisel lähtutakse just patsiendi vajadustest ja soovidest. Meie juurde on oodatud nii suured kui ka väikesed. Iga naeratus loeb!

Oleme Tervisekassa lepingupartner, mis tähendab et lastele on Viru Hambakliinikus hambaravi protseduurid visiiditasu eest. Hooli oma lapse tervisest ning tulge koos aegsasti kontrolli!

Kõik Maxilla Hambakliinikud on Eesti Haigekassa lepingupartnerid, mis tähendab, et alla 19-aastaste laste ning noorte hambaravi eest tasub Haigekassa. Kohapeal tuleb tasuda vaid visiiditasu 5€. Täiskasvanutel on võimalik kasutada hambaravihüvitist, milleks on vastavalt kas 40€ või 85€ aastas.

Lastel oleks soovituslik käia hambaarsti kontrollis kolm korda aastas. Oleks tore, kui kontrollis hakataks käima juba alates teisest eluaastast. Samuti tuleks vanematel teatud vanuseni jälgida laste hambapesu ja kindlasti vähendada magusate jookide tarbimist. Aukude ennetamiseks puhastatakse laste jäävhambad, õpetatakse neid niiditama ja kaetakse lakiga, et tugevdada hambaemaili. Samuti kaetakse suure kaarieseriskiga lastel jäävhamba terved fissuurid silandiga, et kaitsta neid kaariese eest.

Lastele on Pirita Hambaravi hambaraviteenust pakkunud juba üle 20 aasta. Neil on olemas kõik kaasaegsed vahendid pakkumaks parimat hambaraviteenust. Hirmu hambaravi ees võib tihti tekitada tõre arst või kitsas ruum. Pirita Hambaravi arstid on aga sõbralikud ja professionaalsed ning kõik kabinetid avarad ja mugavad.

Dr. Schults Hambakliinik – hambaravi Mustamäel

Dr. Schultsi Hambakliinik Tallinnas alustas tegevusega juba 20 aastat tagasi. Meie kliinikus töötab kaheksa hambaarsti, kes abistavad ja nõustavad meeleldi nii täiskasvanuid kui ka lapsi, lähtudes patsiendi soovidest ja meie kogemustest. Meie arstid teevad omavahel tihedat koostööd, seetõttu suudame leida lahenduse ka kõige keerulisematele ravijuhtudele.

Pakume hambaravi Tallinnas Mustamäel kena parkmetsa ääres. Meie kliinikus töötavad implantoloogid, kirurgid, juureraviarstid (juureravi mikroskoobiga), proteesiarstid ja laste hambaraviga tegelevad arstid.

Arstide käsutuses on modernne tehnika, sealhulgas 3D-röntgen ja mikroskoobid, mis võimaldavad täpsemalt diagnoosida ning näiteks juureravis saavutada maksimaalset tulemust. Juureraviga tegelev arst ehk endodont peab oluliseks, et tööpiirkonnast saadakse kohe piisavalt täpne pilt, siis jäävad tarbetud korduvad visiidid ära. Mikroskoobi suurendus ja valgusjõud aitavad juureravis tuvastada väikeseid ja kitsaid juurekanaleid ning pragusid, mis on palja silma eest varjatud.

On patsiente, kellele seondub hambaraviga hirm ja ärevus. On ka ravijuhte, kus protseduurid võivad patsiendile olla ülimalt ebamugavad. Siis on parimaks lahenduseks hambaravi sedatsiooni all või üldnarkoosis. See on hea võimalus säästa ennast stressist, mis muidu ravile tulemisega kaasneks.

Dr. Schults Hambakliinikusse on oodatud ka kõik lapsed. Lapse hambad vajavad pidevat hoolt kodus ning regulaarset hambaarsti ja suuhügienisti kabineti külastust. Isegi kui lapse hambad on korras, tasub võimalike probleemide ennetamiseks regulaarselt hambaarsti külastada. Kui laps käib algusest peale lapsesõbraliku hambaarsti juures, on vastuvõtul käimine meeldiv ja hammastega seonduvaid hirme ei teki.

Meie arstid täiendavad end pidevalt erialastel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Töötame iga päev vahetu, sõbraliku ja pingevaba õhkkonna loomise nimel meie raviprotseduuride eel, ajal ning vältel.

Dr. Schults Hambakliinik on Eesti Haigekassa lepingupartner, meie juures saad kasutada nii täiskasvanute hambaravihüvitist kui ka proteesihüvitist. Laste hambaravi eest tasub Eesti Haigekassa. Saab kasutada ka Confido tervisekindlustust. Vaata lähemalt: hammas.ee!

