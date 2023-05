Välismaal töötava mehe naine: kui mees koju jõudis, vaatas laps teda imestunult nagu mõeldes, kes see onu üldse on

Pealinna külje all ranna- ja metsarohkel Viimsi poolsaarel elab Marje koos kahe tütre Loore (3) ja Miaga (6) ning elukaaslasega, kes käib välismaal tööl ja viibib sellepärast tihti kodust eemal. Kõlab nagu üks üsnagi tavaline Eesti pere ja seda see ka tegelikult on.