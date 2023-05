KUULA | Lastega ja lastele. Külas on armastatud kirjanik Leelo Tungal

Eeskujuliikumine Valge Õhupall kutsub tähistama 1. juunil lastepäeva ja samal päeval ehk lastekaitsepäeval selguvad ka tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ uued laureaadid. Väga oluline on iga päev laste peale mõelda ja oluline on seegi, et meil oleks kord aastas ka selline päev, mil me tõstame esile neid inimesi ja organisatsioone, kes laste heaolu eest seisavad ja seda oma südameasjaks peavad.