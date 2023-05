Peresõbraliku toidukoha märgise said sel aastal 48 restorani ja kohvikut

Eesti Lasterikaste Perede Liit annab juba kolmandat aastat välja peresõbraliku toidukoha märgist. Seda selleks, et leida üles ja tunnustada restorane ja kohvikuid üle Eesti, kuhu on perega mõnus sööma minna. Seal hulgas suure perega, kus on kolm, neli või ka seitse last. Otsitakse toidukohtasid, kus muuhulgas ei vaadataks viltu, kui lapsel kukub laua alla kahvel või läheb ümber mahlaklaas.