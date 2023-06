Ilusat lastekaitsepäeva! Ülevaade erinevatest üritustest, kuhu täna lastega koos minna

Perepäev loomaaias Nagu juba kombeks saanud on 1. juunil loomaaeda sissepääs tasuta (kuni 19-aastastele). Ka sel aastal on võimalik lisaks loomade uudistamisele osaleda paljudes põnevates tegevustes. Näiteks saab spetsiaalses fotoautomaadis tehtud pildi välja printida postkaardina, osaleda maastikumängudes, õppida Päästeametilt päästmisnippe, osaleda raamatubingos, kuulata kontserti ja kohata ka paljude laste lemmikuid Lottet ja tema sõpru! Täpne programm saadaval SIIN

Kell 15.00-17.00 saab end proovile panna rulluisutamises ja jõutreeningus. Avatud on ka DJ ja korgilaevukeste valmistamise töötoad. Kohal on Päästeamet ja Mupo koos tehnikaga, Transpordiamet ja politsei viivad läbi kergliikuri töötoa ja Põhja-Tallinna Noortekeskus pakub kleepsutöötuba ja erinevaid õue-ja lauamänge.

Kuigi muuseumimaja ise on uuendusteks suletud, ei tähenda see seda, et lastekaitsepäev tähistamata jääks! Pered on kell 12.00 oodatud lastemuuseumi õuele, kus ehitatakse väikeseid lastetube, kujundatakse paberkottidest suuri kirevaid tujumaske, mängitakse nägude ja tujude mängu. Avatud on ka kohvik Kooker.