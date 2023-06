Lapsi rohkem väikelinnades, kõige rohkem sünde suvekuudel. Siin on 10 huvitavat fakti Eesti laste kohta

Eestis on poisse 7035 võrra rohkem (kokku 138 073) kui tüdrukuid (kokku 131 038).

Kõige suurem on laste osakaal väikelinnades – 25%. Maalises piirkonnas moodustavad 0–17-aastased 20% ja linnades 19% elanikest.

Maakonniti on kõige suurem laste osakaal Tartumaal, kus nad moodustavad 21,7% rahvastikust. Suhteliselt kõige vähem lapsi elab aga Hiiumaal, kus neid on 15,5% kogu rahvastikust.

Kõige suurem hulk lapsi peab sünnipäeva 27. juunil ja 15. juulil – neil päevil on sünnipäev 872 lapsel.

Kõige levinum poisslapse nimi on Rasmus ja tüdrukunimi Sofia.

74% lastest on eestlased. See on 6 protsendipunkti rohkem kui eestlasi kogu rahvastikust (68%).