Looduse ime: Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas sündisid nelikud

Laste ema Irina tunneb end hästi ja pere rõõmustab laste sünni üle. „Lapsed on terved, mis on peamine. Kolmele lapsele on nimi olemas, kuid üks poisinimi on puudu,“ lisab isa Grigori. Perekond on pärit Ida-Virumaalt, kuid elab Tallinnas. Varem kasvas peres 2 last.