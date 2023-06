KRISTIINA BLOGI | Beebiga ellujäämisrežiimil olles tunduvad päevad sama pikad kui aastad

Olen otsustanud, et teine laps jääb minu viimaseks ja küllap seetõttu olen noorema tütre puhul pööranud rohkem tähelepanu asjaolule, et nii väike on ta vaid täna ja praegu ning seda aega ei saa ma enam kunagi tagasi. Vanema tütre esimestel aastatel oli olme ja emaks saamisega kaasnenud elumuutus niivõrd totaalne, et ma ei suutnud peaaegu üldse nautida „neid väikseid käsi, neid esimesi samme, neid esimesi sõnu“. Muidugi ma mäletan nii mõndagi „esimest“, aga hetkes olemise asemel oli pidevalt ootus – ja edasi? Mida ta järgmiseks ära õpib?

Olin tol perioodil pikalt lihtsalt ellujäämisrežiimil ja iga päev võis tunduda sama pikk kui aasta, seega ma ei osanud kuidagi suhestuda mõtlemisega, et hakkan seda aega kunagi tagasi igatsema. Noorema tütrega kodune olles kuulsin korduvalt vanemate laste emadelt, et „Naudi seda aega! Varsti on nad sul nii suured, et ei leia nädala jooksul tundi aegagi sinuga koos veetmiseks!“ Mõistusega saan ma sellest väga hästi aru, aga tihtilugu kuulsin ma neid sõnu nädalal, mil ma ei olnud saanud võib-olla tundi aegagi ilma lasteta veeta... Hästi, väike liialdus, aga kahtlemata on olnud ka selliseid nädalaid! Sellegipoolest on need ütlemised mulle meelde jäänud ja mind mõjutanud.

Iga kord, kui olen jälle saanud kokku pakkida koti riietega, mis on jäänud meie nooremale tütrele väikseks, ja selle kellelegi edasi andnud, tunnen kergendust. Ühelt poolt puudutab see kergendus loomulikult füüsilist ruumi, mida vähem asju meile koju juurde annab. Teisalt ütleb iga edasi antud riidekott, et see konkreetne periood on nüüd läbi. Mitte kunagi ei ole sul enam vaja panna kellelegi selga nii pisikesi püksikesi või riputada kuivama nii tillukesi särgikesi. Kõik. Selle kergenduse taga on siiski ka pisikene kahetsustunne, aga asju läbi mõeldes ma ju ei igatse tegelikult enam koduse ema elu, öiseid toitmisi ja muud säärast. Emake Loodus on nii seadnud, et kõik vastsündinud ja beebid on lihtsalt tohutult armsad. Küll on hea, et tutvusringkonda sünnib neid ikkagi järjepanu juurde – saab aeg-ajalt titasid lähemalt vaadata ja siis kerge südamega emmedele-issidele tagasi anda. Minul enam kodus ühtegi beebit ei ole ja see on ühtaegu nii tore kui magusnukker.