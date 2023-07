Tiigri sünnipäev

Kui pidu läbi sai ja külalised olid koju läinud, ronis väike tiiger puu otsa kuutõusu vaatama. Tiigriema ei viitsinud ronida. Ta pikutas puu all ja imetles uhket kollast kera, mis latvade kohale kerkis. Järsku kukkus talle midagi märga ninale.

„Mis nüüd?“ imestas tiigriema. „Vihmadeni on ju veel mitu kuud.“ Ta heitis pilgu üles. Tähistaevas oli selgemast selge. Aga jälle sadas midagi tiigriemale näkku. Ta lõi pea kuklasse. Väike tiiger istus oksal ja nuttis.

„Mis on?“ ehmus ema. „Kas sul valutab kuskilt? Kas sa sõid liiga palju torti ja süda on paha?“

„Mul on triibud paigast ära. Nad on vasakule nihkunud,“ nuttis tiigripoeg.

„Mul on lihtsalt kurb, et ma nii ruttu kasvan. Natuke veel ja ma olengi suur,“ tihkus väike tiiger.

„Väikesena käib aeg väga aeglaselt,“ ütles ema. „Sa oled veel kaua noor. Ja kui sa ükskord suureks tiigriks saad, siis näed, et ka see on tore.“