Laste peavalud ehk sageduselt kolmas põhjus, miks EMOsse pöördutakse. Millal muret tunda, kui laps peavalu kurdab?

12-aastane Miina helistab vahetunnis emale tugeva peavalu tõttu. Laps nutab ja on õnnetu. Tõesti on nii paha olla! Ema ei suuda ära imestada, kuidas lapsel jälle pea valutab. Mure on püsinud juba päris mitu kuud. Alates jaanuarist on ta kirjeldanud peaaegu iga päev, et pea valutab. Kuidas nii elada – see ju hakkab koolitööd segama. Mida siis nüüd teha? Kas tõesti peab arsti juurde minema? Väga oluline on vanemate armastus ja hool, kirjutab Confido lasteneuroloog dr Teele Meren.