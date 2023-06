KUULA | Telia Suurim Julgus podcast: kas teate, millega tegelevad teie lapsed nutitelefonis tegelikult?

Klesment lisab, et oluline on tasakaal ajakulu ja tegevuse sisukuse vahel. „Palju olulisem sellest, kui kaua mõni laps nutimaailmas või -telefonis veedab, on see, millele ta seal oma aega kulutab. Täna on ka õppimine seotud nutimaailmaga, sealt informatsiooni otsimata ei ole võimalik hakkama saada. Kuid tasakaal tuleb leida, tuleb olla ka füüsiliselt aktiivne, lugeda raamatuid, et silmad puhkaksid. Kõige olulisem on ikkagi see, millega nutimaailmas tegeletakse,“ lisab Kirna.