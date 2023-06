10. sünnipäeva tähistanud Pardiralli kogus vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks rekordsumma

„Tuhanded head inimesed ja ettevõtted üle Eesti usuvad, et iga laps peaks saama võimaluse suureks kasvada. Nad tahavad, et iga laps saaks endale põneva tuleviku planeerida, oma unistuste poole püüelda ja et igal lapsel oleks homne. Rekordsumma vähihaigete laste toetuseks tõestab, kui palju headust ja lootust meie ümber on,“ ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tugiisik-koordinaator Luive Merilai.