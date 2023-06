Särtsukate II etapp toimus 3.juunil Aravete krossirajal Eesti hobikrossiklubi võistluse raames

Kes veel ei ole Särtsukatest kuulnud, siis see on elektriliste tasakaalurataste võidusõit, mida korraldatakse 2-7 aastatele lastele, kus sõidetakse nii 12 kui 16 tolliste elektriratastega. Ürituse eesmärgiks on luua hea ja turvaline keskkond väikestele oma esimese võistluskogemuse saamiseks.