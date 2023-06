Sel nädalavahetusel on kõik lapsed ja noored oodatud Tallinna laste jazzifestivalile Kräsh

Esmakordselt toimuva Tallinna laste jazzifestival Kräshi põhiprogrammi kokkupanemisel said noored ise kaasa rääkida. Kräshi projektijuht Maris Aljaste tutvustab: „Festivali programmi koostades saime lastega kokku ja viisime koolides läbi küsitlusi, et saada teada millised artistid noorte südamed põksuma panevad. Nii leiab peaesinejate seast Eestit äsja edukalt Eurovisioonil esindanud Alika ja ühe tuntuima noore räppari villemdrillem i . Festivali avab tantsulise kavaga Tanja Mihhailova ning pühapäeval kohtuvad perede kõige pisemad laste seas ülipopulaarse Lolala perebändiga. Veel saab kuulda vokaalse meisterlikkuse poolest tuntud Kadri Voorand it , kes esineb koos multiinstrumentalisti ja põnevate pillide meisterdaja Silver Sepa ga.“

Aljaste tutvustab ka Noorsooteatri black box'i noortelava, kus esinevad lapsed ja noored ise, tuues publikuni 13 ägedat minikontserti. Lavale astuvad MUBA bigband & solistid , Drive It Up kitarrikooli ansambel Crash , noorte folkansambel Uurikad , Meero Muusiku vokaalansambel Indigo , Gustav Adolfi gümnaasiumi muusikakool i rütmimuusika ansamblid, Arsise kellade kooli noorteansambel , Saue Muusikakooli ansambel , Laulustuudio Laulumarjad, kandleduo koosseisus Miia Polding ja Paulina Andrejeva , Kräsh muusikalaagri rütmiansamblid ning Muusikalikooli laululinnud.

Festival Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm rõõmustab, et täitumas on Jazzkaare ammune soovunelm: „Oleme pikalt unistanud sellest, et saaksime luua inspireeriva muusikaharidusliku rütmimuusika kallakuga programmi lastele ja äratada noortes juba varajases eas armastuse rikkaliku ja mitmekesise muusikamaailma vastu. Tänu UNESCO muusikalinn Tallinnale saame oma unistuse lõpuks teoks teha. Noorte päralt on Eesti muusika tulevik ja Tallinna laste jazzifestival Kräsh nende tee muusikani! Festivalile on oodatud nii pered kui kõik muusikasõbrad, kes soovivad noortes tekitada huvi selle maailma vastu ning veeta nädalavahetus arendava programmi ja kontsertide saatel. Tulge kräshima!“