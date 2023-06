5 nippi, kuidas oma nahka suvel kaitsta

On olemas kahte erinevat sorti päikesekaitsekreeme – füüsiliste (ehk mineraalsete) filtritega ning keemiliste (ehk sünteetiliste) filtritega.

Keemilised ehk sünteetilised filtrid on ökokosmeetikas keelatud. Need on bioakumuleeruvad, kahjustavad inimese organismi ja looduskeskkonda. Keemilised filtrid ei ole fotostabiilsed – see tähendab, et need ei ole päikesekiirtele resistentsed, vaid imavad endasse päikeseenergiat ja võivad moodustada selle toimel nahas kantserogeenseid ühendeid. Need imenduvad nahasse ja reageerivad päikesekiirgusega, kuumutades nahka ja muundades päikeseenergia uuteks molekulideks. Nende uute molekulide toime nahas on teadmata ja uurimata. Viimasel ajal arvatakse, et just keemilised filtrid, mitte päike ise, võivad olla mitmete nahavähi vormide tekkepõhjuseks.