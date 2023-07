Andreas Jääger: minu jaoks oli alati süüdi teine, mitte mina. See on üks nartsissisti joontest. Kuidas õppida tülitsema?

Päris pikka aega käis minu eksistentsiga käsikäes alkohol. Ma ei joonud tihti, ent kui jõin, siis koguseliselt palju. Kogused aja jooksul kasvasid ja ühes sellega probleemid. Napsutajaid on eri sorte. On need, kes muutuvad rõõmsaks, on need, kes muutuvad uniseks, ja siis on need, kellest tulevad välja deemonid ehk nad muutuvad kurjaks. Mina lähen selle viimase sordi alla.