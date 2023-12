Pere ja Kodu TOP 10 | 10. koht: „Arstid proovisid mu beebit 20 minutit elustada, kuid ei suutnud ta elu päästa“

„Tagantjärele olen aru saanud, et lapsekaotus raseduse ajal või sünnil pole üldse haruldane. Kahjuks on see tabuteema, millest ei räägita. Loodan, et meie tütrekaotuslugu pakub teistele sarnases olukorras peredele äratundmist ja ehk ka leppimist,“ selgitab Heidi, miks ta on otsustanud oma valusat lugu avalikkusega jagada.