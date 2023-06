KRISTIINA BLOGI | Telekat me lapsehoidjana heaks ei kiitnud, aga lõpuks pidime ikka oma sõnu sööma

On ilmselge, et kuulumine viimasesse põlvkonda, kes mäletab elu enne interneti võidukäiku, muudab mind oma laste puhul igasuguse nutinduse suhtes ettevaatlikuks. Eriti meenutades asjaolu, et kui varases teismeeas avanes võimalus noortekeskuses arvutimänge mängida, tegin seda mõnel korral märkamatult kuskil seitse tundi jutti, ise muidugi aja kulgu täiesti märkamata...