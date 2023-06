PODCAST | Muuda oma elu vaheldusrikkamaks ja hakka vahetuspereks! Aga mis tingimused sellega kaasnevad?

Seekordses podcastis on teemaks vahetusõpilased-ja pered! 17aastase jaapanlanna Hana koju vahetusõpilaseks võtnud Sille jagab oma kogemust, kuidas on aasta vahetusperena koos kulgedes läinud. Missugused hirmud tal enne vahetuspereks hakkamiseks olid ja kas need osutusid tõeks.