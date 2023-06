Vali oma sõnu! 10 lauset, mida öeldes tahad ilmselt head, aga teed lapsele haiget ja tõrjud ta endast kaugemale

Mitte ükski vanem ei taha lapsele öelda midagi, mis teda eemale tõrjuks või talle haiget teeks. Aga ka lapsevanem on kõigest inimene. Ja mõnikord ütleme me asju, mida pole hästi läbi mõelnud. Võib-olla sest meie vanemad ütlesid neid omal ajal meile. Võib-olla oleme halvas tujus. Võib-olla tahame parimat, aga välja kukub halvasti. Seega vali oma sõnu lastega hoolikalt, sest su sõnadel on suurem mõju, kui oskad arvata. Siin laused, mis esmapilgul tunduvad ehk tavalised, ent mis võivad su lapsele väga haiget teha ja teie omavahelist suhet kahjustada.