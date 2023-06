Vahva suvi õues ehk lapsed nutiseadmetest eemale ja lõbusaid õuemänge avastama!

Toredad ja aktiivsed õuemängud

Mida põnevat aga lastega sel suvel ette võtta ja mis õuemängud on selle suve teemaks? Tegelikult on kõik aktiivsed tegevused selleks ideaalsed, olgu selleks siis kummikeks või vana hea peitus või kullimäng. Kui lastele toredaid tegevusi välja pakkuda ja ise ette näidata, tulevad mudilased suurima hea meelega kõigega kaasa.

Lisaks vanadele headele õuemängudele võib lastega proovida ka täpsusviset Tactic Pehme täpsusviske mängu abil. See nõuab parasjagu keskendumisvõimet ning kannatlikkust, sest mängu eesmärgiks on visata rõngad pulga otsa. Ja olgugi, et mäng on mõeldud lastele, kes on vähemalt kolme aasta vanused, saab isegi pisem põnn harjutada lihtsalt rõngaste pulgaotsa ajamist. Loomulikult seda kõike ikka suure õe või venna ja lapsevanema valvsa pilgu all.



Teine väga lõbus ja sportlik mäng on Tactic reketimäng Zlam Racket. Reketimängu mängimine nõuab palju liikumist, sest mängu eesmärgiks on reketiga kas pehmele pallile või sulgpallile pihta saada ja vastasest parem ja kiirem olla. Lisaks üldisele liikumisele parandab reketimäng ka koordinatsiooni ja täpsust ning tekitab mõnusa võistlusmomendi. Kuna reketi käsitlemine on noorematele lastele keeruline ja komplektis sisalduvad pisikesed detailid, mis võivad väikestele lastele ohtlikud olla, on pallimäng mõeldud siiski vanemate laste jaoks.

Ja kes veel proovinud pole, siis tasuks kindlasti ära katsetada selline kogupere viskemäng nagu seda on Mölkky. See on suurepärane mäng, sest seda saab mängida kõikjal. Vahet ei ole, kas olete lastega rannas, pargis piknikul või koduaias - Mölkkyga on ühtemoodi lõbus igal pool. Lisaks ei võta Mölkky palju ruumi ja seda on mugav kaasa võtta.

Mölkky on number üks õuemäng maailmas!

Mölkky on populaarne just tänu selle lihtsuse tõttu ning see pakub meelelahutust nii lastele kui ka täiskasvanutele.