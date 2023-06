Lihtsusta oma elu: kolm hädavajalikku eset vastsündinute emadele

Vastsündinuga koju jõudes ja toimetades võib ette tulla hetki, kus tahaks ennast ja last aidata, kuid kohe ei oska. Üheskoos hõlpsamaks ja mõnusamaks kulgemiseks on õnneks palju abivahendeid välja mõeldud. Just need kolm on värskete emade sõnul eriti hinnalised ja vajalikud, ilma milleta ei kujutaks keegi neist elu imikuga ette ning koos millega lapse esimesed eluaastad edukalt mööduda said.