Erakooli direktor: eksamil ebaõnnestumine ei näita laste kohta midagi! Nad on endiselt suutlikud noored inimesed

Juhtunud on olukord, kus matemaatika põhikooli lõpueksamil kukkus läbi 25 õpilasest 12. Artikkel algab sellega, et tavaliselt kukub läbi 12–20% õpilastest, mis on ka hirmus, aga kirjutan praegu sellest klassist. Kirjatüki autor on võtnud kommentaarid erinevatelt osapooltelt ja kurb on lugeda, et vastutust ei võeta ja süüdistatakse üksteist. Tänan loo autorit ja kõiki, kes oma muret avalikult jagasid. See on tõepoolest üks õpetlik lugu. Siin on see, mis mina arvan, et valesti läks.