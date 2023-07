Tartumaa pakub nii tarkust kui ka kauneid vaateid ja puhkust

Kuna Iti ja Nora lähevad sügisel eelkooli, soovisin, et reisil oleks ka veidi hariduslik maik. Kuuldes, et Ahhaa keskuses on uus näitus „Ahhaa, meeled!“, tundus see eriti kutsuv. Kirjelduste järgi tundus sobiv ka minu neljasele Kustile.