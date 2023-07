Tunnen, et olen oma vanematele vastik

Igor (15) elab Tartus. Varasest lapsepõlvest mäletab ta, et kui lasteaias kodu mängiti, tahtis ta olla ema, laps või koer. Peaasi, et mitte pereisa. Ehkki vanemad Igorile kunagi nukku ei ostnud, meeldisid talle Barbied. „Kasvatajad rääkisid mu vanematele, et mängin kogu aeg nukkudega ja et panin kodumängus palli pluusi alla, et rasedat matkida. Kuna mu vanemad on veendunud õigeusklikud, võtsid nad seda tõsiselt. Mäletan karjumist ja paljusid kirikukülastusi,“ suudab ta nüüd asja üle isegi muiata.