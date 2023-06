Triin Luhats: olen enda suurim kriitik. Loodan, et mu lapsed võtavad elu kergemalt. Pingutama peab, aga piitsutamine pole tervislik

Triin on ekraanitagune jõud, kelle kindla käe ja visiooni abil valmivad mitmed saated, mis publiku teleri ette naelutavad ja meelt lahutavad. Sõrmenipsust ei sünni aga midagi, kõige vähem telesaade. Hiljuti on just lõppenud suured meelelahutussaated „Tähtede täht“ ja „Uus laul“ ning alanud „MasterChef Eesti“ ja „Eesti otsib superstaari“ uute hooaegade võtted. Kohtume Triinuga Kadriorus ühel maikuu lõunapoolikul. Ta nendib, et esimene päriselt vaba päev ootab teda alles juunikuu keskel. See on siis esimene puhkepäev pärast kolme kuud.



Triin ise on kolmelapselisest perest ja pere vanim laps. Ta ise ütleb, et tubli tüdruku sündroom ja hoolitsemine on ta sünnijärjekorda ilmselt juba sisse programmeeritud. „Jah, ma olen kontrollifriik ja enda suhtes väga-väga nõudlik. Ning jah, ma sean nõudmisi ka teistele. Eriti