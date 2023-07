Auto ja telgiga Horvaatias ja Montenegros

Meie peres on neli liiget – mina, Rando, Kaur (8) ja Karl (4). Reisid võtame ette justnimelt lastega koos. Me ei eelda, et nad kõik käidud kohad meelde jätavad. Reisimisest on kujunenud meie perele oluline hobi: tahame lastele näidata, kui äge on maailm ja kui tore on koos seda kogeda.