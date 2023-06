KUULA | Kui reisil midagi juhtub ja reisikindlustus on olemas, siis millised kahjud korvatakse?

Saame teada, et reisikindlustust on kõige kasulikum sõlmida siis, kui esimene reisiga seotud makse, näiteks pakettreisi ettemaks või lennukipiletite ost, on tehtud. Ühtlasi selgub, millised on levinumad reisikindlustuse tüübid ja millal on need perereiside korral eriti olulised. Mis aga kõige tähtsam - räägime põhjalikult lahti, kuidas saab reisikindlustus aidata reisil ette tulevate ootamatute ebameeldivate olukordade puhul.