Taavi Eilat: istun lapsetoa vaibal, liigutan sõrmede vahel legoklotsi ja mõtlen. Mõnikord tunnen, et mind ei ole vaja

Õige pea saab täis aasta sellest, kui ma jäin Hõbega koju. Selle kodus oldud aasta jooksul on mult korduvalt küsitud, mis on olnud kõige raskem. Kõhkluseta olen vastanud, et peamine keerukus tuleb vaimsest poolest. Lihtsalt öeldes sellest, et muutus võrreldes varasema tempoka ja vaheldus­rikka eluga on üüratu.