„Emme, sa oled p*de!“ Kuidas reageerida, kui lapsed ropendavad?

Dreveni (5), Roveni (10) ja Marteni (13) ema Eerika ropendamise ignoreerimisse lootuses, et laps kolesõna unustab, ei usu. Vanim poeg Marten on vendadest rahulikem, kuid ka ropendab võimaluse korral enim. „Ja oleks need sõnad siis „kaka“ või „piss“, sealt tuleb ikka kulda. Samad sõnad kanduvad üle väiksematele.“