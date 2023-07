See kole ropendamine!

Kui küsisin, kust ta sellist lauset kuulis, vastas ta „ma lihtsalt tean“ ja ootas vaikselt, kuidas reageerin. Sain tol hetkel päris pahaseks ja riidlesin temaga. Pikema pinnimise peale sain teada, et vanemate rühmade poisid on lasteaias varmad roppusi väiksemate tüdrukutega jagama. Kui rühmaruumides jõuavad üldjuhul õpetajate silmad-kõrvad pea kõikjale, siis õueala on lasteaias suur ja rühmad mängivad läbisegi ilma täiskasvanu kullipilguta.