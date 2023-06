Statistikaamet: müüja, malevlane, marjakorjaja – kellena töötavad Eesti noored?

Oluline küsimus tööotsimisel on ka see, kui palju vastavas ametis teenida võiks? Siin on kõige uuemad andmed palgarakenduses . 2023. aasta 1. kvartalist. Tuleb arvestada, et tegemist on brutopalkadega, mis on taandatud täistööajale. Osalise koormusega töötades on sissetulek madalam. Järgnevalt toome välja noorte hulgas populaarsete ametite mediaanpalgad. Need on summad, millest vähem ja millest rohkem teenivaid inimesi on vastavas ametis töötavate inimeste seas ühepalju. Seejuures peab silmas pidama ka töökogemust valitud alal: varasema töökogemuseta noortel on ilmselt raske kohe alguses mediaanini jõuda.