KUULA | Nipid, kuidas juuksed suvel kaunina hoida

Pere ja Kodu podcasti stuudios on juuksehoolduse teemat avamas Salonshopi turundusjuht Kristi Rugo ja brändijuht Kadi Kauna, kes räägivad, millised on levinumad küsimused, mida inimesd seoses juuksehoolustoodetega esitavad, kuidas leida just see õige kogu perele sobiv juuksehooldustoode, millised on levinumad vead, mida inimesed juuste hooldamisel teevad, millised tooted aitavad tugevdada juuste struktuuri ja taastada nende loomulikku sära erinevas vanuses jpm.

Kõik mida sa võiksid teada kodusest juuksehooldusest!

- Ära pese juukseid harjumusest! Veendu, et su juuksed ikka vajavad pesemist!

- Juukseharja pese vähemalt kord kuus. Kasuta selleks šampooni või kätepesu vahendit.

- Kasuta elektriliste tarvikute kasutamise eel kuumakaitset!

- Vali hoolikalt elektrilisi tarvikuid. Mõned neist on oluliselt ohutumad.

- Väldi metallosadega juuksekumme!

- Märgade juuste rätikuga kuivaks nühkimine murrab kuivi ja rabedaid juukseid ja tekitab pusasid. Eelista mikrofiiberrätikut, kuivata patsutavate liigutustega.

- Ole pusade harutamisel juuste suhtes õrn. Kasuta pusade eemaldamise tooteid, näiteks on suurepärased juustesse jäetavad palsamid.

- Soovitame suurte piidega kammi või spetsiaalset harja, näiteks Rich juukseharja.

- Ära alahinda niiskuse kahjustavat mõju. Kui sa duši all juukseid ei pese, siis kaitse neid niiskuse eest.

- Tee juustele intensiivseid hoolduskuure sobilike toodetega, alustades juuksemaskist. Need taastavad kahjustustest ja tagavad juustele kaitse. Mida vanemaks saame, seda olulisem on pakkuda juustele lisaturgutust!

- Kasuta tooteid õgesti: šampoon on peanahale, palsam ja mask juukseotstele ja pikkusele. NB! Tasub siiski teada, et on ka spetsiaalselt peanaha hoolduseks loodud maske.

- Šampooni kasutamisel veendu, et sa tõesti pesed kogu peanaha ulatuses, sa ei pea šampooni juuste pikkuse osasse hõõruma - kui su peanahk on puhas, on ka su juuksed puhtad.