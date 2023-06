Sille oli 17, kui otsis pealinnas tööd. Kiirelt leidis ta koha restoranis nõudepesijana, olles kollektiivis ainus alaealine töötaja. „Mulle öeldi, et lepingu allkirjastamine võtab aega ja niikaua kui seda ei ole, saan iga päeva lõpus oma palga sularahas kätte. Reaalselt sain raha ainult esimese päeva lõpus, sealt edasi lubati, et see töö läheb juba lepingu alla ja kohe-kohe saan lepingu. Tegin ka 11tunniseid päevi, kuigi alaealine nii pikalt järjest töötada ei tohiks. Kolme nädala pärast oli teistel juba palgapäev, minul ei olnud aga ikka lepingut. Seejärel keeldusin tööle tulemast enne, kui ma lepingu saan. Selle peale ütles tööandja