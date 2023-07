„95% elu jooksul kogutud asjadest lähevad lõpuks prügikonteinerisse. Mida vähem asju kodus on, seda lihtsam elu.“

Maarja, Sho, Akira Luukase (5) ja Lily Marie (3) korterisse tulijat tervitab esmalt suur sinine seinakapp. Naudingut rõõmsatest värvidest pakub ka alumise korruse köök-elutuba, kus ootavad laimiroheline kööginurk ja roosa sein, sinirohelistest toolidest rääkimata. „Selle roosa seinaga on selline lugu, et jõulude aegu ma lihtsalt tundsin ühel päeval, et tahaks seina roosaks värvida. Televiisorit meil pole ja väga rahustav on diivanil istudes roosa seinaga tõtt vaadata,“ muigab Maarja. Seinale lisaks pakuvad toas silma­ilu suured aknad. „Eriti mõnus on siis, kui väljas sajab lund. Siis oled justkui selle lumesaju sees,“ kirjeldab ta.