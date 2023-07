Sisulooja Mari-Anne Mikk: unistan maailmakodanik olemisest ja pidevast reisimisest, aga laps vajab ju oma ellu stabiilsust...

Nii palju kui ma end lapsena mäletan, olen alati palju kolinud, läinud tantsutrennist hoopis käsitööringi jne. Võib julgelt öelda, et üks kindel ja läbiv teema minu elus on olnud pidevad muudatused. Ma teadsin, et see jääb alatiseks nii, aga ma ei teadnud, et see ühel hetkel meie elu segama hakkab. Nimelt olen lapse­vanemaks saades end ikka ja jälle leidnud suure dilemma eest