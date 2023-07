Jurist selgitab: mis saab siis, kui ema tahab last panna ühte ja isa teise kooli?

„Oleme endise elukaaslasega kolm aastat lahus elanud ja meil on ühine tütar, kes on nüüd 6aastane. Vahetult pärast lahkuminekut jäi tütar minu juurde elama, aga viimased poolteist aastat on ta elanud nädala minuga, nädala isaga. Oleme siiani saanud eksmehega lapsega seotud asjad kenasti otsustatud, ent nüüd on tekkinud suur erimeelsus koolivalikul. Minu meelest võiks laps hakata käima heas kesklinnakoolis. Isa tahaks panna teda mõnda kodulähedasse äärelinnakooli, mis oleks meie mõlema elukohast enam-vähem võrdsel kaugusel (mina elan kesklinnale lähemal, isa kaugemal äärelinnas).

Minu juurest saaks laps ise ühistranspordiga linnakooli, isa peaks teda autoga viima ja tooma. Mulle on aga väga tähtis, et laps käiks mõnes hinnatud linnakoolis, mis siis, et see on logistiliselt keerukam. Kui me eksmehega koolivalikus üksmeelele ei jõua, siis kuidas seda vaidlust lahendada?“