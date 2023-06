Planeerid lapsega lennureisi? Siin nipid selleks, et kaitsta lapsevankrit lennureisil kriimude ja purunemise eest

Enne reisimist tutvu kindlasti lennufirma lapsevankri transportimise reeglitega, sest lennufirmadel võivad need erineda. Soovitame lapsevankri registreerida pagasina ning ära anda registreerimislauas (check-in). Enamuse lendude puhul on võimalik kasutada oma vankrit või käru kuni väravani, kuid sellisel juhul peab see olema ühes tükis ning kokkupandav käru ning see tuleb kindlasti registreerimislauas enne kokku leppida. Tallinna lennujaama reisiterminalis on pärast julgestuskontrolli läbimist olemas lapsekärud päris pisikestele ja ka natuke suurematele mudilastele.