„Kui rutiinis on muutuseid, ärkab tütar juba kell 4 hommikul...“ 9 põhjust, miks su laps enne kukke ja koitu ärkab

Nora (1,5) on päeva alustamise ajaks valinud 5.30. Kui eelmisel päeval on olnud rutiinis muutusi, kipub ta silmi lahti tegema veel varem, kella 4–4.30 paiku. Selline seis on neil mai algusest, kui intensiivraviõest ema Laire naasis vahetustega tööle ja solfedžo­õpetajast isa Siim jäi lapsega koju. Lisaks sellele, et see on vanemaile kurnav, tunnevad nad muret, kuidas last sellise unerežiimiga peagi algavaks lasteaiaajaks ette valmistada.