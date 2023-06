Politsei toob esile: mis on jaanipidude juures laste jaoks suurimad ohud ja kuidas neid ennetada

Ettevaatlik tasub olla lõkkega ning vaadata, et lapsed selle lähedusse ei satuks või sellest üle ei hakkaks hüppama. Tuli on ohtlik ning see võib tekitada põletushaavu. Veekogude läheduses tuleb hoida silma peal, et lapsed ei satuks ohtu või ei läheks üksi ujuma, kui neil selleks oskused puuduvad. Veekogule sõitma minnes ei tohiks unustada päästevesti, sest vee peal võib juhtuda igasuguseid asju ja päästevest päriselt päästab elusid.

Selliste juhtumite vältimiseks tuleks hoida lastel silma peal ja jälgida, et nad poleks järelevalveta. Eksimine on inimlik ja kui tõesti juhtub, et laps või täiskasvanu kaob ära ning oma jõududega ei õnnestu teda leida, siis ei tohi abi kutsumist häbeneda, vaid tuleb julgelt helistada 112. Politseil on võimekus ja oskus kadunud inimesi leida ning koostöös on suurem võimalus inimene kiiresti ja tervelt üles leida. Seetõttu on mõistlik hoida käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda.